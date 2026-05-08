Barcelona kann gegen angeschlagenes Real Titel fixieren

Spaniens Fußball-Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid geht am Sonntag unter besonderen Vorzeichen über die Bühne. Die Katalanen können im Camp Nou vorzeitig den Meistertitel fixieren – und das ausgerechnet gegen den Erzrivalen, bei dem nach einigen disziplinären Verfehlungen in den vergangenen Tagen die Nerven blank liegen. Zuletzt sorgte ein Krankenhausaufenthalt von Federico Valverde nach einem Disput mit Aurelien Tchouameni für Schlagzeilen.

Real kündigte daraufhin eine Untersuchung an und ließ offen, ob das Duo gegen Barca eingesetzt wird. Schon davor hatten spanische Medien von einem heftigen verbalen Schlagabtausch zwischen Kylian Mbappe und einem Mitglied des Betreuerstabs sowie von einer Ohrfeige von Antonio Rüdiger gegen seinen Teamkollegen Alvaro Carreras berichtet. Mbappe soll es sich praktisch mit der kompletten Mannschaft verscherzt haben, weil er im Frühjahr während einer Muskelverletzung in Frankreich und Italien urlaubte, und auch die Beziehung zwischen Coach Alvaro Arbeloa und großen Teilen des Kaders scheint nicht mehr zu kitten sein, schreiben diverse Zeitungen.

Der allgemeine Unmut ist wohl auch auf die sportliche Misere zurückzuführen. Der Club von David Alaba wird die Saison wohl ohne Titel beenden – im Cup, Supercup und in der Champions League ging man leer aus, in der Liga ist die Chance auf die Meisterschaft äußerst gering. Vier Runden vor Schluss liegen die „Königlichen“ elf Punkte hinter den Katalanen, denen schon ein Punkt für die erfolgreiche Titelverteidigung reicht.

Barcelona mit Vorfreude

Bei Barcelona sieht man dem Treiben beim großen Rivalen seelenruhig zu. Seine jüngsten zehn Ligapartien hat der überlegene Spitzenreiter allesamt gewonnen, der elfte Streich wäre gleichbedeutend mit der 29. Meisterschaft, der zweiten in Folge und der dritten in den vergangenen vier Saisonen.

Kapitän Raphinha ist schon voller Vorfreude. „Für mich ist es das Wichtigste, die Liga zu gewinnen. Und wenn das gegen Real gelingt, umso besser“, sagte der Brasilianer. Während Raphinha nach überstandener Muskelblessur wieder zur Verfügung steht, muss Coach Hansi Flick weiter auf seinen Topstar verzichten. Lamine Yamal laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

(APA) / Bild: Imago