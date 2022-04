Barcelona müht sich zu Auswärtssieg bei Sociedad

Nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hat sich der FC Barcelona am Donnerstag in der spanischen Fußball-Liga wieder auf Platz zwei geschoben. Die Katalanen feierten gegen Real Sociedad einen 1:0-Auswärtssieg und liegen damit bei einem Spiel in der Hinterhand vor dem punktegleichen FC Sevilla, aber schon 15 Zähler hinter Spitzenreiter Real Madrid (David Alaba).

Das entscheidende Tor erzielte Pierre-Emerick Aubameyang per Kopf aus kurzer Distanz nach Flanke von Ferran Torres (11.). Der direkte Konkurrent aus Sevilla gewann auswärts beim Abstiegskandidaten Levante mit 3:2 und halten punktgleich mit Barcelona bei 63 Zählern.

Parallel verlor Espanyol Barcelona zuhause gegen Rayo Vallecano mit 0:1. Cadiz – das den FC Barcelona am vergangenen Wochenende im Camp Nou besiegte – unterlag im eigenen Stadion Athletic Bilbao mit 2:3.

(APA) / Bild: Imago