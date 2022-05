Barcelona sichert sich CL-Startplatz mit spätem Sieg

via

Durch ein Tor von Jordi Alba in der 94. Minute hat der FC Barcelona in der spanischen Fußball-Liga einen wichtigen Sieg eingefahren.

Dank des 2:1 bei Betis Sevilla am Samstagabend kann die Mannschaft von Trainer Xavi Hernandez nicht mehr aus den Champions-League-Plätzen in LaLiga verdrängt werden und wird auch nächste Saison in der Gruppenphase der „Königsklasse“ vertreten sein.

Aktuell ist Barcelona hinter Meister Real Madrid Zweiter, auch der Dritte und Vierte in Spanien sind direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Auf den Fünften Betis beträgt der Vorsprung drei Runden vor Schluss elf Punkte.

