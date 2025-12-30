Barcelona sondiert Verteidiger-Markt: ManCity-Star rückt in den Fokus

Die Suche nach einem neuen Verteidiger läuft beim FC Barcelona auf Hochtouren.

Die Katalanen sondieren den Markt, um ein Backup für die verletzten Andreas Christensen, Ronald Araujo und Jules Kounde zu finden.

Nach einem Bericht der spanischen Mundo Deportivo soll auch Nathan Ake von Manchester City ein Kandidat für Hansi Flick sein. Der Innenverteidiger kommt bei den Skyblues derzeit nicht über seine Reservistenrolle hinaus. Der 30-Jährige besitzt in Manchester noch einen Vertrag bis 2027.

Nach englischen Medienberichten präferiert City einen Verkauf und soll eine Ablösesumme zwischen 15 bis 20 Millionen Euro fordern.

