Barcelona-Superstar fehlt! Das ist die FIFA-Weltelf

Die FIFA und die FIFPro haben die diesjährigen Weltelfen für Männer und Frauen bekanntgegeben.

Über 26.000 Spielerinnen und Spieler wählten die herausragendsten Fußballer:innen der vergangenen Saison. Bewertet wurde bei den Männern der Zeitraum vom 15. Juli 2024 bis zum 3. August 2025, bei den Frauen vom 11. August 2024 bis zum 3. August 2025.

Raphinha & Salah fehlen

Bei den Männern ist Champions-League-Sieger PSG besonders stark vertreten: Fünf Spieler der Pariser schafften es in die Auswahl. Real Madrid ist ebenfalls vertreten, mit Kylian Mbappé und Jude Bellingham, obwohl die „Königlichen“ in der abgelaufenen Saison keinen Titel gewinnen konnten.

Nicht berücksichtigt wurden hingegen Mohamed Salah und Raphinha, die trotz starker Leistungen für ihre englischen bzw. spanischen Klubs im Aufgebot fehlen.

Männer-Weltelf im Überblick:

Tor:

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, Italien)

Abwehr:

Virgil van Dijk (FC Liverpool, Niederlande)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marokko)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Mittelfeld:

Jude Bellingham (Real Madrid, England)

Cole Palmer (FC Chelsea, England)

Pedri (FC Barcelona, Spanien)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Angriff:

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, Frankreich)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Frankreich)

Lamine Yamal (FC Barcelona, Spanien)

Frauen-Weltelf: England dominiert

Die Weltelf der Frauen wird vor allem von Europameister England geprägt. Gleich sechs „Lionesses“ finden sich unter den besten elf Fußballerinnen der vergangenen Saison.

Dazu gesellen sich drei Spanierinnen, darunter Ballon-d’Or-Siegerin Aitana Bonmatí, die ebenfalls einen Platz in der Auswahl erhalten haben.

Frauen-Weltelf im Überblick:

Tor:

Hannah Hampton (FC Chelsea, England)

Abwehr:

Ona Batlle (FC Barcelona, Spanien)

Millie Bright (FC Chelsea, England)

Lucy Bronze (FC Chelsea, England)

Leah Williamson (FC Arsenal, England)

Mittelfeld:

Aitana Bonmatí (FC Barcelona, Spanien)

Ghizlane Chebbak (FC Badalona / Al Hilal, Marokko)

Alexia Putellas (FC Barcelona, Spanien)

Angriff:

Barbra Banda (Orlando Pride, Sambia)

Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, England)

Alessia Russo (FC Arsenal, England)

