Barcelona übernimmt Tabellenführung in Spanien

Der FC Barcelona hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft übernommen.

Die Katalanen deklassierten am Samstag Betis Sevilla mit 5:0 (2:0) und setzten sich mit 13 Punkten aus fünf Spielen auf Platz eins. Real Madrid mit ÖFB-Teamkapitän David Alaba, das alle vier bisherigen Saisonspiele gewonnen hat, kann am Sonntag mit einem Erfolg zu Hause gegen Real Sociedad San Sebastian an die Tabellenspitze zurückkehren.

Joao Felix (25.), Robert Lewandowski (32), Ferran Torres (62.), Raphinha (66.) und Joao Cancelo (81.) schossen die Mannschaft von Xavi zum klaren Sieg.

(APA)

Bild: Imago