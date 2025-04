Barcelona und Arsenal bestreiten CL-Finale der Frauen

Titelverteidiger FC Barcelona und Arsenal WFC bestreiten das Finale am 24. Mai in Lissabon in der Women’s Champions League.

Barca zog mit einer neuerlichen Gala-Vorstellung zum fünften Mal in Folge ins Endspiel ein, nach dem 4:1 im Hinspiel gewannen die Katalanen auch am Sonntag auswärts gegen Chelsea 4:1. Danach bügelte Arsenal in Frankreich gegen Lyon das 1:2 vom Hinspiel aus und siegte ohne Österreichs Fußball-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger 4:1.

Zinsberger war im Hinspiel noch zum Einsatz gekommen, verfolgte die überraschende Wende am Sonntag aber auf der Ersatzbank. Den Engländerinnen, die wie Zinsberger erstmals im Finale stehen, gelangen die ersten drei Treffer zu perfekten Zeitpunkten (5., 45.+1, 46.). Der achtfache Champion Lyon hielt davor bei einer imposanten 9:0- und 27:3-Toren-Bilanz in dieser Königsklassen-Saison.

Nur Lyon hat Barcelona in den jüngsten vier CL-Finali in die Schranken weisen können. Mit Chelsea hatten die Katalaninnen auch am Sonntag keine Probleme. Weltfußballerin Aitana Bonmati eröffnete den Torreigen (25.), bereits zur Halbzeit stand es 3:0 für das Gäste-Team.

