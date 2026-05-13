Barcelona verliert erstes Spiel nach Meistertitel bei Alaves

Der FC Barcelona hat im ersten Spiel nach der Fixierung des Meistertitels in der spanischen Fußball-Liga eine Niederlage kassiert. Die Katalanen mussten sich am Mittwoch im Spiel der 36. Runde bei Abstiegskandidat Alaves 0:1 geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer erzielte Stürmer Ibrahim Diabate in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Barca war nicht in Bestbesetzung angetreten. Alaves sprang in der Tabelle von Rang 19 auf 15 und liegt einen Zähler vor der Abstiegszone.

Für Barca, das am Sonntag im Clasico gegen Real Madrid die 29. Meisterschaft, die dritte in den vergangenen vier Jahren, gewonnen hatte, endete eine Serie von elf Ligasiegen in Folge.

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