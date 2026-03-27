Barcelona wochenlang ohne Offensiv-Star

Der FC Barcelona muss im Champions-League-Viertelfinale auf Offensivspieler Raphinha verzichten.

Der Brasilianer hat beim 1:2 im Länderspiel gegen Frankreich am Donnerstag eine Oberschenkelverletzung erlitten, wegen der er bis zu fünf Wochen und somit auch bei den Königsklassen-Duellen mit Atletico Madrid am 8. und 14. April fehlen wird. Dies teilten der brasilianische Verband und Barcelona am Freitag mit.

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Raphinha ist einer der wichtigsten Spieler im Offensivsystem der Katalanen. Er hat bereits 19 Pflichtspieltore in dieser Saison erzielt, er wird überdies mindestens vier Spiele in der spanischen Liga verpassen.

(SID)

Bild: Imago