Barcelonas Triple-Träume gegen Dortmund auf Prüfstand

Der FC Barcelona will heuer alles abräumen. Im Cup im Finale, in La Liga voran und in der UEFA Champions League im Viertelfinale – in Katalonien ist das Triple wieder Thema. „Träumen ist erlaubt“, meinte Hansi Flick zuletzt. Der Deutsche hat als Trainer der Blaugrana bisher zu überzeugen vermocht. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League wartet am Mittwoch (21.00 Uhr) Borussia Dortmund als Gegner. Im zweiten Spiel stehen einander Paris Saint-Germain und Aston Villa gegenüber.

Barcelona präsentiert sich unter Flick im Jahr 2025 in Hochform. Die Katalanen sind das einzige Team der fünf großen europäischen Ligen, das heuer noch keine Niederlage erlitten hat. Seit 22 Pflichtspielen ist Barcelona ungeschlagen, 18 Siege gelangen dabei. Die Mischung passt. Neben Jungstars wie Lamine Yamal, Pau Cubarsi oder Gavi agieren etablierte Profis wie Robert Lewandowski, Raphinha oder Frenkie de Jong stark.

Im Duell mit Dortmund trifft eine schlagkräftige blaurote Offensive auf einen Gegner mit Abwehrproblemen. Am Montag wurde bekannt, dass die Saison für Nico Schlotterbeck zu Ende ist. Der deutsche Teamspieler zog sich im Training einen Meniskusriss im Knie zu. Mit Niklas Süle fällt wohl ein weiterer Innenverteidiger am Mittwoch aus. Marcel Sabitzer fehlt aufgrund einer Knieverletzung noch länger. Beim Finalisten des Vorjahres ist die Hoffnung auf eine Überraschung im Olympiastadion von Barcelona dennoch gegeben.

Hoffnung bei Dortmund, Träume bei Barça

„Wir fahren jetzt mit einer guten Energie dahin und werden versuchen, uns eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten. Wir wissen, dass bei uns im Rückspiel einiges möglich sein kann“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. Er erinnerte daran, dass der BVB in dieser und der vergangenen Saison auf der großen Champions-League-Bühne deutlich stärker agierte als in der Liga. Stürmer Karim Adeyemi meinte forsch: „Ich glaube, dass wir da auf jeden Fall was holen können.“

Der jüngste Vergleich der beiden Teams ist noch nicht allzu lange her. In der Ligaphase siegte Barcelona in Dortmund nach einem Schlagabtausch mit 3:2. Es war der nächste Erfolg für Flick gegen die Schwarz-Gelben. Als Trainer gewann der ehemalige Bayern-Chefcoach alle sechs Vergleiche mit Dortmund.

Flick hat Barcelona nach einer titellosen letzten Saison wieder neues Leben eingehaucht. Im Vorjahr im Viertelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert, soll der erste Titel in der Königsklasse seit 2015 her. Seit 2019 gelang der Sprung ins Halbfinale nicht mehr. Flick betonte am Tag vor dem Spiel noch einmal, dass Träume erlaubt seien. Es gelte aber, fokussiert zu bleiben. „Wir haben es hierher geschafft, weil wir hart gearbeitet haben. Wir müssen auch morgen 100 Prozent geben.“ Dortmund erwartete er durch die Ausfälle nicht geschwächt. „Sie haben viele Alternativen im Kader und stehen zu Recht im Viertelfinale.“

PSG will Debütanten verabschieden

Paris Saint-Germain hat mit Aston Villa (Mittwoch, ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X die UEFA Champions League live streamen) einen CL-Debütanten als Gegner und will den Lauf des Außenseiters beenden. Die Franzosen haben am Wochenende vorzeitig und in souveräner Manier ihren vierten Meistertitel in Serie eingefahren. In der Champions League gilt die Elf von Luis Enrique nach dem beeindruckenden Achtelfinal-Triumph über Liverpool zumindest als Mitfavorit auf den Titel.

Villa stand 1983 im Meistercup zuletzt im Viertelfinale des höchsten europäischen Clubbewerbs. Ein Jahr davor gewann der Club aus Birmingham den Titel. Im Pariser Prinzenpark wollen sich die Engländer zumindest eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeiten. Im heimischen Villa Park ist das Team des Spaniers Unai Emery seit Oktober ungeschlagen. Ein anderer Spanier will ebenfalls glänzen: Marco Asensio wurde von PSG Anfang Februar an Aston Villa verliehen und weiß bei den Engländern zu gefallen.

(APA)

Beitragsbild: Imago