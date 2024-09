Barcola-Doppelpack sichert PSG Sieg gegen Rennes

Paris Saint-Germain feiert einen ungefährdeten 3:1-Heimsieg gegen Stade Rennes und bleibt weiterhin an der Tabellenspitze der Ligue 1.

Vor dem kommenden Champions League-Duell am Dienstag gegen Arsenal (ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame die Königsklasse mit dem Sky X-Traumpass!) gelingt PSG der fünfte Saisonsieg im sechsten Ligaspiel. Bradley Barcola glänzt mit einem Doppelpack gegen Rennes (30., 68.), Kang-in Lee sorgt für den weiteren Treffer für die Hauptstädter (58.). Rennes kann in der 75. Minute noch durch Arnaud Kalimuendo per Elfmeter den Anschlusstreffer erzielen, am Ende bleibt PSG siegreich.

Bild: Imago