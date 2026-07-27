Barcola vor PSG-Abschied? XXL-Summe gefordert

Bradley Barcola will Paris Saint-Germain offenbar verlassen und ist für einen Sommer-Wechsel offen. Der französische Nationalspieler hat nach Sky Sport-Informationen eine Vertragsverlängerung bei PSG ausgeschlagen.

Der FC Liverpool hat den Flügelstürmer zum Top-Ziel auserkoren. Zwischen PSG, den „Reds“ und dem Spieler laufen bereits Gespräche.

Der 23-Jährige könnte Paris Saint-Germain in diesem Sommer verlassen. Obwohl Barcola noch bis 2028 an den Klub gebunden ist, hat er nach Sky Sport-Informationen eine vorgelegte Vertragsverlängerung nicht angenommen.

Der französische Offensivspieler ist offen für einen Wechsel. Besonders der FC Liverpool arbeitet intensiv an einer Verpflichtung des Franzosen. Zwischen dem Spieler, seinem Umfeld und den beteiligten Vereinen laufen bereits Gespräche.

PSG will 170 Millionen für Barcola

Der Offensivspieler zählt zu den begehrtesten Offensivakteuren Europas. Er bringt Geschwindigkeit, Dribbelstärke und Torgefahr mit. Der Rechtsfuß gilt in diesem Sommer als Top-Ziel von Liverpool.

RMC Sport aus Frankreich berichtet, dass PSG 170 Millionen Euro fordert. Damit würde Barcola zu den teuersten Transfers der Fußball-Geschichte gehören.

Der Name des WM-Fahrers war in der Vergangenheit auch mehrfach mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Barcola galt zeitweise als Wunschkandidat des deutschen Rekordmeisters, ein Transfer kam letztlich aber nicht zustande.