Barisic lobt Mentalität nach Kasius-Rot: „Sensationell wie die Jungs das gemacht haben“

Eine Partie zum Nägelbeißen: SK Rapid Wien und FK Austria Wien trennen sich im 339. Wiener Derby mit einem spektakulären 3:3-Remis. Für Rapid-Trainer Zoran Barisic war die Rote Karte von Denso Kasius eine unnötige Aktion auf Höhe der Mittelline. „Er weiß wohl am besten, dass er in dieser Situation nicht so zu agieren hat. Ist natürlich alles andere als gut gewesen für das Team, weil wir uns dann plagen müssen, 45 Minuten lang“, so Barisic im Sky-Interview.

„Von der Laufbereitschaft her, von der Moral her, von der Mentalität her – das war sehr, sehr gut, das war sensationell. Die zweite Hälfte, wie die Jungs das gemacht haben, wie sie sich nicht beirren lassen haben, auch nach dem Rückstand, sie immer an sich geglaubt haben. Es sind mehr Punkte, die mich zufriedenstimmen. Schade, dass wir das nicht von Anfang an gezeigt haben“, sagt Barisic weiter.