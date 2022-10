Barisic lobt Tripplepacker Burgstaller: „Für mich ein Paraderapidler“

Interimstrainer und Sportdirektor des SK Rapid Wien, Zoran Barisic, zeigt sich im Sky-Interview nach dem 5:1-Heimsieg gegen den TSV Hartberg im Nachtragsspiel der fünften Runde hochzufrieden. Besonders Rückkehrer Christopher Dibon und Dreifach-Torschütze Guido Burgstaller erhalten von Barisic ein Extra-Lob.

„Freut mich unglaublich. Er (Anm.: Dibon) hatte einen schlimmen Leidensweg hinter sich gehabt, hat alles gegeben und sich reingeworfen für die Mannschaft, so soll es auch sein“, sagt Zoran Barisic zu seinem Kapitän. Guido Burgstaller wird seiner Leader-Rolle bei Rapid gerecht, wie Barisic meint: „Unabhängig von den drei Toren, was der rackert für die Mannschaft, ist ein Paraderapidler für mich, was auch das Persönliche betrifft.(…) Ich bin sehr, sehr froh, dass er in unserer Mannschaft ist.“