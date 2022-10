Barisic nach dramatischem Remis: „Erzwungener Punkt“

via

Zoran Barisic ist nach der hitzigen Schlussphase gegen Austria Lustenau und dem daraus folgenden 3:3-Unentschieden zufrieden mit der Leistung der Rapidler und lobt die Mannschaft: „Ich muss meiner Mannschaft gratulieren zum erzwungenen Punkt“. Ob Barisic nach seiner kurzfristigen Einstellung als Trainer auch auf Dauer in diesem Amt bleibt lässt der Coach offen: „Im Moment sieht es so aus, dass ich es genieße mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich werde alles unternehmen, um gegenwärtig alles an Potential aus dieser Mannschaft zu kitzeln.“