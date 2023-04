SK Rapid Wien-Trainer Zoran Barisic zeigt sich mit der Leistung seiner Mannschaft nach der 1:3-Niederlage gegen Sturm Graz nur bedingt zufrieden.

„Es waren Geschenke, die wir verteilt haben. In so einem Spiel ist es natürlich bitter, das darf dir nicht passieren“, so Barisic über die erhaltenen Gegentreffer. „Das ist das, was wir uns vorwerfen müssen, dass wir die Fehler, die wir begangen haben vor allem im Aufbauspiel unterlassen sollten“, sagt der Rapid-Coach nach der Partie im Sky-Interview.