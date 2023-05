Rapid-Coach Zoran Barisic begab sich nach der 1:2-Pleite bei Red Bull Salzburg zum Sky-Interview.

„Ich bin gar nicht unzufrieden, was die Leistung betrifft“, so der 52-Jährige. Im Kampf um Platz vier will sich Rapid nun „ganz seriös“ aufs Wiener Derby am nächsten Wochenende vorbereiten.