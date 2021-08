Barisic über Kara-Verlängerung: “Wir werden uns nach der Decke strecken”

Der Saisonstart beim SK Rapid Wien ist nicht nach Wunsch verlaufen. In der Qualifkation zur UEFA Champions League scheiterte man an Sparta Prag, in der Liga hält man nach zwei Runden bei einem Punkt. Rapid-Geschäftsführer Sport, Zoran Barisic war am Montag bei “Talk & Tore” zu Gast und sprach über das Aus in der CL-Quali und äußerte sich über mögliche Transfers.

“Wenn alle Spieler gesund und fit sind, dann bin ich absolut überzeugt vom Kader. Es kann sein, dass wir noch aktiv werden. Die Corona-Pandemie hat uns extrem getroffen, da ist es sehr wichtig mit Augenmaß zu wirtschaften. Die Auswirkungen der Pandemie sind noch nicht vorbei. Man glaubt es ist wieder Normalität. Wir befinden uns noch nicht dort, wo wir vor der Pandemie waren”, sagte Barisic über mögliche Transfers.

Barisic: “Bei den Gehaltszahlungen können wir nicht mit der 2. Deutschen Bundesliga konkurrieren”

Barisic: “Wir wollten mit Ercan Kara schon seit Monaten verlängern”

Als mögliche Wechselkandidaten beim SK Rapid gelten Ercan Kara und Maximilian Ullmann. “Wir werden keinen Spieler unter Wert verkaufen. Das wollen wir auch nicht. Falls ein Spieler wechselt, werden wir am Transfermarkt aktiv. Falls wir es in eine europäische Gruppenphase schaffen, werden wir aktiv werden.”, machte Barisic bei “Talk & Tore” klar.

Ein Verlust von Mittelstürmer Kara würde wohl schwerwiegender wirken. Barisic: “Wir wollten mit Ercan Kara schon seit Monaten verlängern. Wir haben ihm auch ein Vertragsangebot gemacht. Wir werden uns nach der Decke strecken und alles unternehmen, um mit ihm zu verlängern. Die Sache ist nicht einfach, aber das Bemühen kann man uns nicht absprechen.”