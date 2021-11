Barisic verkündet im Sky-Interview: Feldhofer wird neuer Rapid-Trainer

via

via Sky Sport Austria

Ferdinand Feldhofer wird neuer Trainer des SK Rapid Wien. Das bestätigt Geschäftsführer-Sport Zoran Barisic am Sonntag im Sky-Interview. Ab Montag wird Feldhofer das Training bereits leiten. Der 42-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2023 mit Option auf eine Verlängerung.



Der Steirer wurde als Spieler mit Rapid in der Saison 2004/05 österreichischer Meister. In der Bundesliga trainierte Feldhofer bereits den Wolfsberger AC. In 46 Pflichtspielen erreichte er einen Punkteschnitt von 1,57.

Das erste Spiel von Feldhofer als Rapid-Trainer wird am kommenden Sonntag das Wiener Derby gegen den FK Austria Wien sein (ab 16.30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1).

Artikelbild: GEPA