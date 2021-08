via

via Sky Sport Austria

Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat sich am Sonntag den Frauen-Titel beim mit 1,8 Mio. Dollar dotierten Turnier in Cincinnati gesichert und so den US-Open-Test gewonnen.

Die australische Wimbledonsiegerin gewann gegen die Schweizer Wildcardspielerin und Überraschungsfinalistin Jil Teichmann 6:3,6:1. Für die im Turnier ohne Satzverlust gebliebene Barty ist es ihr fünfter Titel 2021 bzw. ihr insgesamt 13. Teichmann rückt in der Weltrangliste in die Top 50 vor.

(APA)/Bild: Imago