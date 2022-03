Basel-Aus trotz starker Leistung von Lindner

In der Europa Conference League reichte dem FC Basel ein starker Auftritt von „Elferkiller“ Heinz Lindner nicht zum Aufstieg ins Viertelfinale. Gegner Olympique Marseille feierte nach dem 2:1 im Hinspiel auch in Basel einen (späten) 2:1-Sieg.

Lindner erwies sich für Basel einmal mehr als starker Rückhalt. Dem im ÖFB-Aufgebot von Franco Foda stehenden Keeper war es zu verdanken, dass die Schweizer trotz des 1:2 im Hinspiel gegen Marseille lange mit dem Aufstieg kokettieren konnten. In der ersten Hälfte erahnte Lindner das Eck beim Elfmeterversuch von Amine Harit. Er hatte auch im Anschluss starke Szenen. Nachdem Dan Ndoye für Basel mit dem 1:0 in Summe ausglich, besorgte Cengiz Ünder das entscheidende und in Summe verdiente 1:1. In der Nachspielzeit gelang den Südfranzosen noch das 2:1. Lindner war bei beiden Gegentoren chancenlos.

Lindner bringt Olympique Marseille lange zur Verzweiflung



Alle Tore im Video

1:0 Dan Ndoye (62.)

1:1 Cengiz Ünder (74.)

1:2 Valentin Rongier (90.+3)

