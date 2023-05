Basel-Interimscoach Vogel will auch gegen Fiorentina überraschen

Der FC Basel bestreitet am heutigen Donnerstagabend in Florenz bei AC Fiorentina (jetzt live auf Sky Sport Austria 4 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen) das Halbfinal-Hinspiel in der UEFA Europa Conference League. Bei den Schweizern steht derzeit Heiko Vogel interimistisch an der Seitenlinie. In seiner eigentlichen Funktion als Sportdirektor, ist der ehemalige Trainer des SK Sturm Graz seit Anfang des Jahres tätig.

In der Schweizer Liga läuft es für die Eidgenossen im Moment mit Tabellenplatz fünf nicht nach Wunsch. Im Europacup gibt es derzeit für die Fans des FC Basel jedoch magische Nächte – gegen OGC Nizza schaffte man den Einzug unter die letzten Vier.

Im Sky-Interview spricht der 47-jährige Deutsche u.a. über seine Doppelbelastung, den derzeit eher bescheidenen sportlichen Erfolg in der Liga und das Conference League-Finale als nächstes Ziel.

