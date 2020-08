Basel trennt sich von Ex-ÖFB-Teamchef Koller

Österreichs ehemaliger Fußball-Teamchef Marcel Koller ist in der nächsten Saison nicht mehr Trainer des FC Basel. Der Club und der Zürcher Trainer verlängern den zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht, wie am Mittwoch bekannt wurde. Koller war seit Sommer 2018 Trainer in Basel und wurde in der Saison 2018/19 Cupsieger.

Am nächsten Dienstag betreut Koller den FCB im Cup-Halbfinale gegen Winterthur und im Falle eines Sieges danach am Sonntag, 30. August, auch noch im Endspiel gegen die Young Boys Bern. Bezüglich seines Nachfolgers in Basel ist noch keine Entscheidung gefallen.

