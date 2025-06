Basketball-Finalist Dragonz erhält Lizenz 2025/26 nur mit Auflagen

Finalist BBC Nord Dragonz hat die Lizenz für die Teilnahme an der Basketball-Superliga (BSL) 2025/26 nur unter Auflagen erhalten. Wie auch SKN St. Pölten wurde den Burgenländern eine bis 15. Juli laufende Frist eingeräumt, um fehlende Unterlagen vorzulegen. Ein Einspruch gegen diese Entscheidung ist möglich. Die übrigen neun Superliga-Teams haben das Lizenzierungsverfahren positiv durchlaufen. Die Kufstein Towers und BBU Salzburg haben ihre BSL-Anträge zurückgezogen.

In der zweiten Liga erhielten alle Teams vom Lizenzausschuss der Basketball Superliga GmbH die Lizenz. „Diese Tatsache zeigt, dass an allen 26 Standorten nachhaltig und erfolgreich gearbeitet wird“, hieß es in einer Verbandsaussendung. Die Dragonz hatten sich im Mai unerwartet in die Superliga-Finalserie gespielt, diese aber gegen Lokalrivalen Oberwart mit 0:3 verloren.

(APA)/Beitragsbild: GEPA