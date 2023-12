Basketball: Klosterneuburg und Traiskirchen setzten Erfolgsserie fort

Die Dukes Klosterneuburg haben ihre Spitzenposition in der Basketball-Superliga gegen die Vienna Timberwolves problemlosen verteidigt. Die Niederösterreicher feierten am zweiten Weihnachtsfeiertag einen 83:53-Auswärtssieg und gehen mit zwei Punkten Vorsprung auf die Traiskirchen Lions in die letzte Runde des Jahres. Die Lions holten mit einem 84:76 gegen BC Vienna den siebenten Sieg in Serie.

Die Dukes zogen Ende des ersten Viertels davon und gerieten danach nicht mehr in Gefahr, ihren sechsten Sieg in den jüngsten sieben Spielen noch zu verspielen. Mehr zu kämpfen hatte der Verfolger aus Traiskirchen. Die Lions lagen nach dem ersten Viertel mit neun Zählern zurück, drehten aber ab der 13. Minute mit einem 25:4-Lauf die Partie. Die Wiener kamen zwar zu Beginn des Schlussdrittels noch einmal bis auf zwei Punkte heran, Traiskirchen ließ sich den nächsten Erfolg aber nicht mehr nehmen.

Die Oberwart Gunners unterlagen zu Hause UBSC Graz mit 77:85, SKN St. Pölten setzte sich gegen die BBC Nord Dragonz mit 83:63 durch. Die Bulls Kapfenberg siegten beim weiter punktelosen Schlusslicht Panthers Fürstenfeld mit 96:89.

