Basketball: Österreicher Schiller neuer Head Coach bei Zalgiris Kaunas

Der gebürtige Wiener Martin Schiller wird Cheftrainer beim litauischen Basketball-Spitzenclub Zalgiris Kaunas. Der Europacup-Sieger der Landesmeister von 1999 teilte am Dienstag mit, dass der Österreicher einen Zweijahresvertrag erhalten habe. Schiller war zuletzt seit 2017 in der NBA G-League Headcoach der Salt Lake City Stars und daneben seit 2015 auch Assistant Coach des deutschen Herren-Teams.

In der abgelaufenen Saison wurde der Österreicher als “Trainer des Jahres” der NBA G-League ausgezeichnet, nachdem er die Stars zu 30 Siegen in 42 Spielen geführt hatte. Nun will Schiller seine Erfolgsstory in Litauen fortsetzen. “Ich bin sehr dankbar und fühle mich sehr geehrt, diesen Verein mit so viel Tradition zu trainieren”, betonte der 38-Jährige, den der Rekordmeister mit einem Vorstellungsvideo auf seinem Twitterkanal begrüßte. Der litauische Serienchampion aus Kaunas spielt auch in der Königsklasse Euroleague.

(APA)

Bild: Getty Images