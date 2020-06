Basketball-Talent Brajkovic trainiert mit “Wurf-Guru” Weissenböck

Basketball-Hoffnung Luka Brajkovic hat in der Corona-Pause auch an seinem Wurf gearbeitet. Der 21-jährige Vorarlberger, der in seine dritte Saison in der US-Collegeliga NCAA geht, verbrachte zuletzt einige Tage bei Individualtrainer Stefan Weissenböck in Bamberg. Der Niederösterreicher gilt als einer der “Wurf-Gurus” in Europa.

Brajkovic, der in bisher 64 NCAA-Spielen für Davidson im Schnitt 10,7 Punkte und 5,5 Rebounds verbucht hat, will vor allem sein Spiel “von draußen” verbessern. “Mein Wurf schaut schon viel besser aus”, meinte der Feldkircher. Weissenböck, als Individualcoach immer wieder auch für das NBA-Team Brooklyn Nets tätig, arbeite mit Spielern auf höchstem Niveau. “Davon werde auch ich profitieren.”

Artikelbild: GEPA