Basketball: Toronto erlitt vierte NBA-Heimniederlage in Folge

Für die Toronto Raptors hat es am Dienstag (Ortszeit) die vierte Heimniederlage en suite in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Die Kanadier mussten sich den New York Knicks 95:111 geschlagen geben. Jakob Pöltl gehörte zum 25. Mal im Saisonverlauf der Startformation an. Der 30-jährige Center aus Wien verbuchte neun Punkte, sieben Rebounds und einen Block. Er war 29:54 Minuten im Einsatz.

Im Duell des Fünften mit dem Dritten im NBA-Osten lag Toronto zwar ab dem zweiten Viertel nicht mehr in Führung, blieb jedoch lange in Schlagdistanz. Nach dem 93:95 bei noch 5:50 Minuten Spielzeit gelangen den Raptors jedoch nur mehr zwei Punkte. Sein Team sei im Finish „offensiv aus dem Tritt“ gekommen, sagte Pöltl, der auf „ein intensives Spiel, aus dem wir viel lernen können“ zurückblickte.

Brandon Ingram erzielte 31 Punkte für die Kanadier, die am Donnerstag bei den Minnesota Timberwolves gastieren. Der kommende Gegner feierte mit 117:110 gegen die Memphis Grizzlies den vierten Sieg in Folge. Anthony Edwards verzeichnete 41 Zähler.

Oklahoma City wieder an der NBA-Spitze

In einem weiteren Spitzenspiel der Eastern Conference setzten sich die Cleveland Cavaliers gegen die Detroit Pistons mit 113:109 durch. Bei den Gästen musste sich Cade Cunningham mit zehn Punkten begnügen. Der als erstes Team bereits für das Play-off qualifizierte Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat auch ohne den verletzten „MVP“ Shai Gilgeous-Alexander mit einem 116:108 bei den Chicago Bulls wieder die NBA-Führung übernommen.

(APA)

Beitragsbild: Imago