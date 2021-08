Bastelt Rapid an Transfer von Ex-WAC-Torjäger?

via

via Sky Sport Austria

Ist der SK Rapid an einem Transferkracher dran? Gerüchten zufolge seien die Hütteldorfer an einem Leihgeschäft mit Ex-Wolfsberger Shon Weissman interessiert.

Durch die fixierte Teilnahme an einer Europacup-Gruppenphase sind den Hütteldorfern rund drei Millionen Euro garantiert und diese sollen nun auch in die Kaderplanung fließen. Laut dem Blog von Peter Linden soll Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic an einem Leihgeschäft mit dem Israeli arbeiten. Weissman selbst war beim Heimsieg des SK Rapid gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber bereits im Stadion.

Mit Weissman hätte man einen starken Offensivspieler, der jederzeit für ein Tor sorgen kann. In der vergangenen Saison lief es jedoch nicht allzu gut für den 25-jährigen Stürmer. In 32 Spielen erzielte Weissman sechs Tore und lieferte 2 Assists in der abgelaufenen LaLiga-Saison. Sein Verein Real Valladolid stieg mit 31 Punkten als 19. und Vorletzter ab.

Für Rapid wäre es allemal ein Transfercoup, schließlich sucht man einen abschlussstarken Offensivspieler und Weissman weiß auch, wo die Tore in der Bundesliga stehen. In der Saison 2019/20 schoss der Israeli in 31 Spielen 30 Tore.

Bild: GEPA