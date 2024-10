Bastianini gewinnt Thailand-Sprint bei Ducati-Machtdemonstration

Der Italiener Enea Bastianini hat am Samstag den Sprint der MotoGP in Buri Ram vor sieben weiteren Ducati-Piloten gewonnen.

Jorge Martin setzte sich im Duell um Platz zwei vor seinem WM-Rivalen Francesco Bagnaia durch und baute damit seine Führung in der Gesamtwertung auf den Titelverteidiger aus Italien leicht aus. Der Spanier liegt vor dem Grand Prix am Sonntag 22 Punkte vor Bagnaia. Bester Nicht-Ducati-Fahrer im Sprint war KTM-Mann Brad Binder an der neunten Stelle.

(APA)

Bild: Imago