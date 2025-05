Bauchverletzung: Nottingham-Profi Awoniyi notoperiert

Der frühere Union-Angreifer Taiwo Awoniyi von Premier-League-Klub Nottingham Forest ist aufgrund einer Bauchverletzung notoperiert worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der 27-Jährige hatte die Verletzung beim 2:2 gegen Leicester City am Sonntag erlitten, in der Folge war es zu einer Auseinandersetzung zwischen Nottinghams Klubbesitzer Evangelos Marinakis und Teammanager Nuno Espirito Santo gekommen.

Awoniyi, von 2021 bis 2022 Profi bei Bundesligist Union Berlin, war am Sonntag gegen die Stange geprallt, als er versuchte, eine Flanke zu erreichen. Das Ausmaß der Verletzung habe sich dabei erst am Montag herausgestellt. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben.

Nach der Partie war Klubbesitzer Marinakis auf den Platz gestürmt und hatte Espirito Santo energisch zur Rede gestellt. Auf seinem Instagram-Profil spielte der Grieche die Aufregung später als Frust über eine Fehleinschätzung des medizinischen Personals bezüglich der Einsatzfähigkeit von Awoniyi herunter. „Wir alle – Trainerstab, Spieler, Fans und auch ich – waren frustriert über die Verletzung und die Einschätzung, ob Taiwo das Spiel fortsetzen kann“, schrieb der 57-Jährige. Awoniyi war in der 83. Minute eingewechselt worden und verletzte sich kurz darauf.

Nottingham verpasste durch das Unentschieden den Sprung auf die Champions-League-Plätze und ist seit drei Wochen ohne Sieg. Bei noch zwei ausstehenden Spielen hat Forest einen Punkt Rückstand auf den fünften Tabellenplatz, der in England zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, und muss auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Die erste Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb seit 30 Jahren ist Nottingham aber sicher.

HIGHLIGHTS | Nottingham Forest – Leicester City | 36. Spieltag

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago