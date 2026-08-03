Baumann über Telefonat mit Nagelsmann: „Es tat ihm schon leid“

Zwischen Deutschlands Nationaltorhüter Oliver Baumann und Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat es nach der Fußball-WM ein klärendes Gespräch über die Degradierung des Hoffenheimers gegeben.

„Es tat ihm schon leid, wie am Ende alles gelaufen ist“, sagte der 36 Jahre alte Baumann laut Medienberichten im österreichischen Seefeld, wo er sich mit der TSG derzeit auf die neue Bundesliga-Saison vorbereitet.

„Ich habe mit Julian vor zehn Tagen gesprochen“, berichtete Baumann unter anderem laut Bild und Kicker. „Wir haben sowieso abgemacht, dass wir telefonieren. Dann haben wir eine knappe Stunde telefoniert. Das, was mir wichtig war, habe ich ihm alles gesagt.“ Emotional sei das Gespräch aber nicht gewesen, „sondern ganz sauber. Damit ist das Thema sauber erledigt“.