Baumgartlinger und Dragovic bitten Alaba zum Spitzenspiel: Leverkusen gegen Bayern am Samstag live und exklusiv bei Sky

Ab 17:30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann vom „tipico Topspiel der Woche“ zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München

Der „Super Samstag“ und die Original Sky Konferenz ab 14:00 Uhr mit Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann

Lothar Matthäus, Michael Ballack und Oliver Mintzlaff am Sonntag ab 11:30 Uhr bei „Sky 90 – die Unibet Fußballdebatte“ im Free-TV auf Sky Sport News

Die Bundesliga am Freitag: „Dein Verein – die Bundesliga-Vorschau“ mit Hans Sarpei und Mirko Slomka ab 21:00 Uhr, „Highlights XXL“ zum Spiel 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund im Anschluss ab 22:15 Uhr

Exklusiv für Sky Q Kunden: Schalke – Bielefeld und Leverkusen – FC Bayern am Samstag in UHD und in HDR

Wien, 17. Dezember 2020 – Am Wochenende steht der letzte Spieltag in der Deutschen Bundesliga eines turbulenten Jahres 2020 auf dem Programm. Vor der ohnehin nur zweiwöchigen Winterpause überträgt Sky am Samstag und Sonntag acht Partien des 13. Bundesliga-Spieltags live und exklusiv.

Das letzte Pflichtspiel des Jahres ist es für Bayer Leverkusen und den FC Bayern, die ihre DFB-Pokalspiele erst im Januar absolvieren müssen. Der aktuelle Spitzenreiter aus Leverkusen und der Tabellenzweite aus München treffen am Samstagabend im „tipico Topspiel der Woche“ aufeinander. Nach den Begegnungen FC Augsburg – RB Leipzig (4. Spieltag), Borussia Dortmund – FC Bayern (7. Spieltag) und FC Bayern – RB Leipzig (10. Spieltag) ist es bereits das vierte Mal im Laufe der Bundesliga-Saison 2020/21, dass es zu einem direkten Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten kommt. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer zum Spitzenspiel in der BayArena. Ob Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic mit Leverkusen gegen David Alaba & Co. die Tabellenführung verteidigen können, ist live & exklusiv bei Sky zu sehen.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 an. Exklusiv für Sky Q Kunden werden die Partie in Leverkusen wie auch das Duell zwischen Schalke und Bielefeld am Nachmittag auch in Ultra HD und HDR auf Sky Sport Bundesliga UHD übertragen.

Bereits ab 14:00 Uhr begrüßen Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer am Samstag zum „tipico Countdown“ und stimmen auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem empfängt dann RB Leipzig den 1. FC Köln. Die Sachsen könnten am Samstag der lachende Dritte sein und mit einem Sieg am Nachmittag sowie einem Unentschieden im Topspiel am Abend die Feiertage und den Jahreswechsel an der Tabellenspitze verbringen. Im Tabellenkeller kommt es zu zwei direkten Duellen: der 1. FSV Mainz 05 empfängt den SV Werder Bremen, außerdem trifft der seit 28. Bundesliga-Spielen sieglose FC Schalke auf Arminia Bielefeld. Diese und alle weiteren Begegnungen des Nachmittags überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Komplettiert wird der Live-Spieltag bei Sky am „Super Sonntag“ mit den Begegnungen zwischen dem SC Freiburg und Hertha BSC sowie dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt ab 14:30 Uhr den Sky Experten Martin Schmidt im Studio.

Matthäus, Ballack und Mintzlaff Gäste bei „Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“

Am Sonntagvormittag um 11:30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von „Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“. Gemeinsam mit seinen hochkarätigen Gästen wird er über den laufenden Bundesliga-Spieltag, weitere aktuelle Fußball-Themen und das zu Ende gehende Fußballjahr 2020 sprechen.

In der letzten Sendung des Jahres ist unter anderem Michael Ballack zu Gast. Der ehemalige deutsche Nationalmannschaftskapitän, der seine Bundesliga-Karriere beim 1.FC Kaiserslautern begann, blickt am Samstag mit großem Interesse in die BayArena. Mit Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München treffen dort zwei seiner Ex-Vereine aufeinander, für die er insgesamt über 300 Pflichtspiele absolvierte.

Außerdem ist zum Jahresabschluss Oliver Mintzlaff zu Gast. Der Geschäftsführer von RB Leipzig blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Im August erreichte seine Mannschaft das Halbfinale der UEFA Champions League. In der laufenden Saison liegt RB Leipzig als Tabellendritter aussichtsreich im Titelrennen und steht erneut im Achtelfinale der Königsklasse, wo der FC Liverpool wartet.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Lothar Matthäus.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at/live.

„Dein Verein – die Bundesliga-Vorschau“ am Freitag mit Hans Sarpei und Mirko Slomka

Wie an jedem Freitagabend eröffnet Sky den Bundesliga-Spieltag um 21:00 Uhr mit „Dein Verein – die Bundesliga-Vorschau“ und liefert einen Überblick über das bevorstehende Bundesliga-Wochenende. Moderatorin Britta Hofmann, Ex-Bundesliga-Profi Hans Sarpei und der ehemalige Bundesliga-Trainer Mirko Slomka beleuchten die anstehenden Partien.

Im Anschluss an die Vorschau beschäftigt sich die Runde mit dem Freitagsspiel der Bundesliga. In der Sendung „Die Bundesliga am Freitag – Highlights XXL“ wird es ab 22:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 eine ausführliche Zusammenfassung und Einschätzungen zur Partie zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund geben.

Der 13. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky:

Freitag:

21:00 Uhr: „Dein Verein – die Bundesliga Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:15 Uhr: „Die Bundesliga am Freitag – Highlights XXL“ von 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Samstag:

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15:15 Uhr: FC Schalke 04 – Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: RB Leipzig – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: FC Augsburg – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: Das „tipico Topspiel der Woche“ Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“ live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 1

13:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von…“, Best of 2020 auf Sky Sport News

14:30 Uhr: SC Freiburg – Hertha BSC und VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 1

21:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Artikelbild: Getty