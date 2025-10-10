Baumgartner darf auf Einsatz in Rumänien hoffen

Österreichs Fußball-Nationalteam hat den Tag nach dem historischen 10:0-Sieg gegen San Marino zur Regeneration genutzt.

Das für Mittag angesetzt gewesene Spielersatztraining in Wien hatte Teamchef Ralf Rangnick schon am Vortag gestrichen. Einzig die nicht eingesetzten Torhüter Alexander Schlager und Nikolas Polster arbeiteten am Freitag mit Tormanntrainer Michael Gspurning. Positive Signale gab es von Christoph Baumgartner, den zuletzt Probleme im Fersenbereich plagten.

Baumgartners Einsatz im WM-Quali-Gastspiel am Sonntag (20.45 Uhr) in Rumänien ist zwar weiterhin nicht gesichert. Die Belastungspause gegen San Marino scheint Österreichs Fußballer des Jahres 2024 aber gutgetan zu haben. Am Freitagvormittag hatten die ÖFB-Spieler frei, am Nachmittag stand eine Regenerationseinheit im Teamhotel auf dem Programm. Zu feiern hatten fast alle etwas. Gegen San Marino hatte jeder Feldspieler, der in der Startelf gestanden war, zumindest ein Tor erzielt oder vorbereitet.

