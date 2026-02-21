Baumgartner-Doppelpack! BVB patzt bei RB Leipzig

Ausgerechnet vor dem großen Ligagipfel hat Borussia Dortmund gepatzt und Bayern München eine Steilvorlage im Meisterrennen geliefert – ganz spät aber zumindest noch einen Punkt gesichert.

Eine Woche vor dem mit Spannung erwarteten Topspiel kamen die selbsternannten Bayern-Jäger bei RB Leipzig nur zu einem 2:2 (0:2). Der zweitplatzierte BVB liegt mit 52 Punkten acht Zähler hinter dem bayerischen Spitzenreiter, der am Samstag Eintracht Frankfurt mit 3:2 besiegt hatte.

Beim Showdown am Samstag kann der Rekordmeister eine Vorentscheidung im Kampf um den Titel schaffen, der BVB steht unter Druck. In Leipzig retteten ein Eigentor von RB-Stürmer Romulo (50.) und der eingewechselte Fabio Silva (90.+5) ganz spät das Dortmunder Remis, für die Gastgeber traf ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner doppelt (20./39.).

