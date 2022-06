Baumgartner heiß auf Revanche gegen Dänemark

Christoph Baumgartner hat im Vorjahr aus nächster Nähe miterlebt, wie stark die dänische Fußball-Nationalmannschaft ist. Beim Heim-0:4 des ÖFB-Teams in der WM-Qualifikation im März 2021 gegen den späteren EM-Semifinalisten spielte der 22-Jährige durch, nun hofft er am Montag in der Nations League im Happel-Stadion auf eine erfolgreiche Revanche. „Wir wissen, dass der Gegner sehr viel Qualität hat, wir haben es am eigenen Leib spüren müssen“, sagte Baumgartner am Sonntag.

Diesmal soll die Partie einen anderen Verlauf nehmen. „Wir haben mit Dänemark definitiv eine Rechnung offen. Jetzt ist es das Ziel, mit dem Selbstvertrauen durch den Sieg gegen Kroatien zu zeigen, dass wir mit ihnen mithalten können“, erklärte Baumgartner, der beim Auswärts-0:1 gegen die Dänen im Oktober 2021 wegen eine Muskelverletzung gefehlt hatte.

Der Auftritt gegen die Kroaten in Osijek stimmt Baumgartner für Montag optimistisch. „Die Stimmung war nach dem Sieg natürlich sehr gut, aber es ist auch von allen angesprochen worden, dass man nicht übereuphorisch sein sollte. Die ersten 30 Minuten waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Danach haben wir es sehr gut gemacht.“

Beim 3:0 gegen Kroatien wurde Hoffenheim-Profi Baumgartner in der 72. Minute eingetauscht und machte danach seine Sache laut Teamchef Ralf Rangnick sehr gut. Gegen Dänemark werde Baumgartner in der Startformation stehen, verriet der Teamchef.

(APA)

Bild: GEPA