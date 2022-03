via

Nach seinem Tor gegen Bayern München ist Christoph Baumgartner vom deutschen Fußball-Fachmagazin Kicker in die „Elf des Tages“ nominiert worden. Der ÖFB-Teamspieler hatte seinen Club TSG Hoffenheim beim 1:1 gegen den Meister und Tabellenführer in der 32. Minute mit 1:0 in Führung gebracht.

