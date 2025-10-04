Baumgartner trifft! Leipzig nimmt einen Punkt aus Dortmund mit

Borussia Dortmund hat im ersten echten Härtetest in der Fußball-Bundesliga Schwächen gezeigt, bleibt aber Bayern-Jäger Nummer eins.

Nach vier Siegen in Folge kam der BVB im Duell der Verfolger gegen RB Leipzig nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Dennoch geht das Team von Trainer Niko Kovac nach dem 14. Ligaspiel in Serie ohne Niederlage als Tabellenzweiter in das Gipfeltreffen am 18. Oktober beim Spitzenreiter in München.

Yan Couto (23.) verhinderte gegen die Leipziger, die durch Christoph Baumgartner früh in Führung gegangen waren (7.), zumindest eine Niederlage. Es wäre die erste seit dem 15. März gewesen – damals mit 1:2 bei RB.

Heimsieg mit Wermutstropfen: Bayer kommt in Schwung

Vizemeister Bayer Leverkusen kommt in der Fußball-Bundesliga immer besser in Fahrt – sorgt sich aber um Führungsspieler Alejandro Grimaldo. Die klar verbesserte Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand bezwang Union Berlin am Samstag verdient mit 2:0 (1:0) und sprang durch den zweiten Ligasieg in Folge vorerst auf Champions-League-Platz vier. Einziger Wermutstropfen: Grimaldo musste noch vor der Pause mit einer heftigen Platzwunde am Kopf abtransportiert werden.

Ernest Poku (33.) und Christian Kofane (49.), der von einem bösen Patzer von Union-Keeper Frederik Rönnow profitierte, trafen zum Sieg für die Werkself, die auch im sechsten Spiel unter Hjulmand (drei Siege, drei Remis) ungeschlagen blieb. Mit nun elf Zählern auf dem Konto gehen die Rheinländer mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. Die Berliner, bei denen Steffen Baumgart nach seiner Sperre auf die Trainerbank zurückkehrte, stecken mit sieben Punkten im Tabellenmittelfeld fest.

Trotz Daghim-Treffer: Wagner rotiert Augsburg zum Sieg

Sandro Wagner kann aufatmen. Der Trainer des FC Augsburg rotierte seine Mannschaft nach zuletzt vier Niederlagen zum zweiten Saisonsieg. Das 3:1 (1:0) gegen den ebenfalls kriselnden VfL Wolfsburg war zudem der erste „Dreier“ der Schwaben vor eigenem Publikum seit dem 15. März! Auch damals hatte Augsburg gegen Wolfsburg gewonnen.

Die Treffer für die stürmischen Gastgeber erzielten Noahkai Banks (3.), Mert Kömür (51.) und Robin Fellhauer (63.). Der VfL, der nun seit fünf Spielen sieglos ist und zum dritten Mal in Serie verlor, verschlief in beiden Halbzeiten die Startphase und konnte von seinen vielen Chancen in der weitgehend ausgeglichenen zweiten Halbzeit nur eine nutzen: Torschütze war Ex-Salzburger Adam Daghim (65.).

Nach Blitzstart: Werder siegt im „kleinen“ Nordderby

Durchatmen an der Weser: Werder Bremen hat nach einem komplizierten Saisonstart seinen ersten Heimsieg in der Bundesliga gefeiert und einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller gemacht. Im „kleinen“ Nordderby setzten sich die Grünweißen verdient mit 1:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli durch und zogen nach Punkten mit den Hamburgern gleich (7).

Neuzugang Samuel Mbangula brauchte in einer intensiven Anfangsphase nur zwei Minuten, um mit seinem Treffer das kühle Weserstadion aufzuheizen. Anschließend verteidigte Werder den Vorsprung leidenschaftlich. Für St. Pauli, das im Stadtderby gegen den HSV vor fünf Wochen noch gejubelt hatte, setzte es die dritte Niederlage in Folge.

(SID) Foto: Imago