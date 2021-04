Baumgartner über SKN-Engagement: “Der Verein hat sich sehr bemüht um mich”

via

Sky Sport Austria

Gerald Baumgartner kehrt am Mittwoch auf die SKN-Trainerbank, die er bereits in der Saison 2013/14 besetzt hatte, zurück. In der Halbzeit der Partie der Niederösterreicher gegen die SV Ried äußerte sich der 56-Jährige folgendermaßen:

“Der Verein hat sich sehr bemüht um mich. Im Endeffekt hat alles geklappt”, sagte Baumgartner, dessen Vertrag in Ried zuerst aufgelöst werden musste. “Es ist eine sehr komische Situation für mich heute”, fügte der Ex-Coach der Innviertler an. Ab morgen lautet die Devise in St. Pölten Klassenerhalt: “Der Fokus gilt jetzt, Punkte zu machen. Ich bin sehr überzeugt und motiviert, dass wir das noch schaffen können.”