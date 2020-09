via

via Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC musste in der 3. Runde der neuen Saison in der Tipico Bundesliga bereits die zweite Niederlage hinnehmen. Nach der Auftaktniederlage gegen Salzburg mussten sich die Lavanttaler mit 1:3 beim LASK (Spielbericht + VIDEO-Highlights) geschlagen geben. Und das obwohl die Leistung gar nicht so schlecht war, wie auch Abwehrspieler Dominik Baumgartner im Sky-Interview nach dem Spiel feststellte.