Baumgartner zu Hoffenheims Spieler der Saison gewählt

Christoph Baumgartner ist für seine starke Leistung im Dress des deutschen Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim mit der Ehrung zum Spieler der Saison 2019/20 belohnt worden.

Der ÖFB-U21-Teamspieler erhielt bei der Fan-Umfrage von Hoffenheim 46 Prozent der Stimmen und setzte sich damit vor Robert Skov (28 Prozent) und Andrej Kramaric (26 Prozent) durch.

Der 21-Jährige stand in der Rückrunde in 14 von 17 Spielen in der Startelf, in der abgelaufenen Saison brachte er es auf sieben Tore und vier Assists.

(APA).

Beitragsbild: Getty Images.