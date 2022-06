via

via Sky Sport Austria

Klosterneuburgs Kapitän Edin Bavcic hat seine aktive Basketball-Karriere beendet.

Der 38-jährige Bosnier stand seit 2017 für die Dukes auf dem Parkett. Der 2,10 m große Center war zuletzt aber immer wieder von Verletzungen geplagt. Bavcic wird dem Klosterneuburger Basketball in anderer Funktion erhalten bleiben, gab der Superliga-Club am Mittwoch bekannt – unter anderem als Trainer beim Kooperationspartner in Tulln, bei Sommer-Camps und bei 3×3-Turnieren.

(APA)

Bild: GEPA