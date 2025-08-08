Bayer Leverkusen erkundigt sich nach Frankreich-Verteidiger

Erik ten Hag hat verlauten lassen, dass er bei Bayer 04 Leverkusen gerne vier bis fünf Neuzugänge verpflichten würde.

Einer davon könnte eventuell Loic Bade sein. Die Werkself beschäftigt sich mit dem 25-jährigen Innenverteidiger. Aktuell steht der Franzose noch bis 2029 beim FC Sevilla unter Vertrag. Das bedeutet logischerweise, dass Bade bei diesem langfristigen Arbeitspapier nicht günstig zu haben wäre.

Nach Sky Sport Informationen hat sich Leverkusen zumindest einmal nach dem Nationalspieler und dessen Situation erkundigt. Ten Hag fordert in jedem Fall Neuzugänge und braucht Innenverteidiger, wenn er bei Bayer tatsächlich auf Dreierkette umstellen will. Ein Kandidat ist Loic Bade.

(skysport.de) Foto: Imago