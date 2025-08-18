Bayer Leverkusen gibt Angebot für Hütter-Schützling ab

Amine Adli möchte nach vier Jahren bei Bayer Leverkusen in diesem Sommer eine neue Herausforderung antreten. Während die Verhandlungen zwischen Bayer und dem AFC Bournemouth laufen, schaut sich die Werkself bereits nach Ersatz um.

Der Umbruch am Rhein geht weiter. Nach den namhaften Abgängen von Florian Wirtz, Granit Xhaka & Co. möchte auch Amine Adli die Werkself noch verlassen. Damit der Marokkaner fest zum AFC Bournemouth wechseln kann, soll im besten Fall ein anderer Marokkaner kommen.

Akliouche zu teuer, kommt jetzt Ben Seghir?

Wie Sky Sport erfuhr, zeigt Leverkusen Interesse an Eliesse Ben Seghir (Vertrag bis 2027) von der AS Monaco und hat bereits ein erstes Angebot für den 20-Jährigen abgegeben. Sollte Leverkusen auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler in Monaco fündig werden, darf Adli für eine Ablöse von ca. 30 Millionen Euro gehen.

Zuletzt waren die Bayer-Bosse Fernando Carro und Simon Rolfes noch an Maghnes Akliouche (ebenfalls bei Monaco unter Vertrag) dran, jedoch gestaltet sich ein Transfer zu kostspielig (Sky Sport berichtete).

Ben Seghir ist ein echtes Eigengewächs der Monegassen. Seit 2023 ist der marokkanische Nationalspieler fester Bestandteil der ersten Mannschaft und zählte in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern unter dem ehemaligen Gladbach- und Frankfurt-Trainer Adi Hütter. In wettbewerbsübergreifend 46 Partien erzielte er in der vergangenen Saison neun Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

