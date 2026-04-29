Bayer Leverkusen verlängert langfristig mit Schlüsselspieler

Bayer Leverkusen baut weiter an seinem Kader der nächsten Jahre und hat Leistungsträger Edmond Tapsoba langfristig an sich gebunden.

Wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, verlängerte der 27 Jahre alte Nationalspieler Burkina Fasos seinen Vertrag um weitere drei Jahre. Damit läuft das Arbeitspapier des Innenverteidigers, der 2020 als Talent aus Portugal nach Leverkusen gewechselt war, nun bis Sommer 2031.

„In den zurückliegenden sechseinhalb Jahren ist Edmond Tapsoba zu einem absoluten Schlüsselspieler unserer Werkself geworden, zu einem der besten Verteidiger der Bundesliga, der auf internationalem Topniveau agiert“, sagte Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport. Als nun erfahrener Spieler solle er „weiter vorangehen beim Aufbau einer erneut titelfähigen Mannschaft“, so Rolfes.

Mit der Werkself hatte Tapsoba 2023/24 das Double geholt, seine Bindung an den Verein empfinde er als „außergewöhnliche und sehr emotionale Sache“, wie der Defensivspieler erklärte. Bayer 04 sei „etwas Besonderes für mich geworden, eine zweite Heimat, in der ich viele Freunde gefunden habe“, so Tapsoba. In der laufenden Saison stand Tapsoba wettbewerbsübergreifend in 41 Partien auf dem Feld (fünf Tore).

(SID)/Bild: Imago