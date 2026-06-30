Bayer Leverkusen verliert Schlüsselspieler an Atlético

Alejandro Grimaldo wechselt zur kommenden Saison von der Werkself zu Atlético Madrid. Wie der elfmalige spanische Meister am Dienstag verkündete, hat der torgefährliche Linksverteidiger beim Verein von Trainer Diego Simeone einen Vertrag bis 2030 unterzeichnet.

Für den 30-Jährigen, der aktuell mit Spaniens Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada weilt, soll dem Vernehmen nach inklusive Bonuszahlungen eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro nach Leverkusen fließen.

„Wir haben gemeinsam mit Alejandro Grimaldo die atemberaubendste Zeit von Bayer 04 erlebt, und er war dabei unstrittig ein wichtiger Bestandteil unseres gemeinsamen Erfolges“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in einer Pressemitteilung des Bundesligisten: „Sein Spielstil war prägend für unsere Werkself, seine Freistöße waren ikonisch – dafür gilt ihm unser Dank.“

Grimaldo selbst wird von Bayer mit den Worten zitiert: „Was wir hier in Leverkusen geschafft haben, hat Fußballfans in ganz Europa berührt. Die ungeschlagene Meisterschaft 2024, den Pokalsieg im selben Jahr und zusätzlich das Erreichen des Europa-League-Finals werde ich niemals vergessen.“ Mit der Rückkehr nach Spanien erfülle er seinen „Lebenstraum, mit einem absoluten Spitzenteam erstmals auch in meiner Heimat um Pokale und Titel zu spielen“.

Seit Wochen hatten sich Gerüchte hartnäckig gehalten, wonach Grimaldo seinen Wechselwunsch zurück in seine Heimat hinterlegt haben soll. Der Spanier hat bis dato noch kein Spiel in der heimischen La Liga auf dem Karrierekonto. Leverkusens neuer Trainer Carles Martinez hatte dagegen erst jüngst bekundet, fest mit seinem Landsmann zu planen – doch nun ist der Abschied fix.

In Grimaldo verliert Bayer nicht nur seinen prägenden Standardschützen und Spielmacher, sondern auch eine der verbliebenen Führungsfiguren der jüngeren Vereinshistorie. Der Spanier, 2023 im Zuge eines ablösefreien Transfercoups von Benfica Lissabon zur Werkself gewechselt, hatte erheblichen Anteil an der Fabel-Saison 2023/24, als Leverkusen unter Xabi Alonso ungeschlagen erstmalig die Meisterschaft gewann und den zweiten Pokalsieg nach 1993 feierte. In drei Spielzeiten für Bayer (145 Spiele) erzielte Grimaldo 30 Tore und verbuchte 45 Torvorlagen.