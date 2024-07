Bayern-Abschied? De Ligt hat sich entschieden

Ein Wechsel von Matthijs de Ligt vom FC Bayern zu Manchester United rückt näher.

Die Vereine befinden sich in direktem Austausch und in fortgeschrittenen Gesprächen. Noch ist es kein Done Deal, weil United noch nicht das bietet, was Bayern will: etwa 50 Millionen Euro plus Boni.

De Ligt hat sich nun aber dazu entschieden, definitiv zu den Red Devils und seinem Ex-Trainer Erik ten Hag zu wechseln. Die beiden arbeiteten bereits bei Ajax erfolgreich zusammen.

Einigung ist zeitnah zu erwarten

Eine Einigung ist in den nächsten Tagen zu erwarten, der Medizincheck ist aber noch nicht terminiert, weil noch Details fehlen.

Sky hatte am 13. Juni exklusiv berichtet, dass Manchester United an de Ligt dran ist und in „Transfer Update – die Show“ enthüllt, dass er die Bayern verlassen darf.

(sport.sky.de)/Bild: Imago