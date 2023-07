Bayern-Abschied? Kimmich spricht Klartext

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich hat den Wechselspekulationen ein Ende gesetzt und sich klar zum FC Bayern München bekannt.

„Ich bin mir sehr sicher, dass ich in der nächsten Saison hier bei Bayern spielen werde. Zumindest habe ich persönlich keine anderen Pläne“, sagte der 28-Jährige bei der ersten Pressekonferenz auf dem Marketing-Trip in Asien am Dienstag.

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte um Kimmichs Zukunft gegeben. Trainer Thomas Tuchel hatte erklärt, dass er keine Garantien abgeben könne, wer am 1. September nach der Transferperiode im Team des deutschen Rekordmeisters stehe. Ein Abgang von Kimmich wäre für den Fußball-Lehrer aber „eine große Überraschung“. Erst am Montag hatten die Bayern den Wechsel von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer zu Borussia Dortmund vermeldet.

(APA)

