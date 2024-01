Bayern-Abschied? So plant Kimmich

Wie Sky am Dienstag bestätigt hat, arbeitet Paris Saint-Germain an einem Transfer von Joshua Kimmich – am liebsten im Winter. Doch was will der Bayern-Star?

Der französische Serienmeister möchte Bayern-Star Joshua Kimmich am liebsten noch in der laufenden Wintertransferphase unter Vertrag nehmen. Das berichtete die französische L’Equipe zuerst. „Sie haben ihn nicht nur auf der Liste. Es wurden bereits Intermediäre eingeschaltet, die zwischen PSG und der Kimmich-Seite sowie den Bayern vermitteln und erste Informationen einholen sollen“, schätzte Sky-Transfer-Experte und FCB-Insider Florian Plettenberg am Dienstag auf Sky Sport News ein.

Auch PSG-Trainer Luis Enrique soll sich sehr für einen zeitnahen Deal einsetzen. Präsident Nasser Al Khelaifi wollte sich nicht in die Karten schauen lassen: „Ich habe großen Respekt vor dem FC Bayern und werde nicht über einen Spieler von einem anderen Verein sprechen“ sagte er gegenüber RMC. „Wenn wir an Spielern interessiert sind, ziehen wir los und sprechen direkt mit dem Verein. Ich habe sehr gute Beziehungen zu Bayern und auch zu Rummenigge.“

Bayern-Wunschspieler Nordi Mukiele mit Kimmich zu verrechnen, halten die Münchner aber für absolut ausgeschlossen. Doch was will der Bayern-Star?

Sommer-Wechsel von Kimmich möglich

„Ja, die Saison verläuft nicht ideal für Kimmich. Ja, er hat sich beim FC Bayern auch schon mal wohler gefühlt. Ja, sein Verhältnis zu Thomas Tuchel ist nicht das einfachste“, betonte Sky-Reporter und Bayern-Insider Kerry Hau. „Wir hören aber ganz klar, dass ein Abschied im Winter für ihn nicht in Frage kommt. Er will die Saison mit dem FCB zu Ende spielen.“

Mit Blick auf sein 2025 auslaufendes Arbeitspapier dürfte die Zukunftsfrage aber ohnehin bald aufkommen. Konkrete Gespräche über eine Vertragsverlängerung gibt es aktuell nicht. Hau: „Ein Kimmich-Abgang im Sommer ist nicht mehr ausgeschlossen und Bayern-intern auch ein Thema. Das Ausland reizt ihn und er macht sich nach fast neun Jahren beim FCB Gedanken über einen Tapetenwechsel.“

Auch, weil er sich in den vergangenen Monaten und Jahren vonseiten des Vereins mehr Unterstützung in schwierigeren Phasen gewünscht hätte. Reizvoller als Paris sind für Kimmich nach Sky-Informationen im Ausland allerdings die Premier League und LaLiga.

(Kerry Hau, Florian Plettenberg & Nico Ditter/sport.sky.de)/Bild: Imago