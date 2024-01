Bayern an Serie-A-Shootingstar dran

Genua-Verteidiger Radu Dragusin steht nach Sky Informationen auf der Liste des FC Bayern.

Auf der Suche nach dem sehnlichst gewünschten Verteidiger steht ein neuer Name auf der Bayern-Liste. Nach Sky Informationen wird Radu Dragusin vom FC Genua beim deutschen Rekordmeister intern diskutiert. In den vergangenen Tagen informierten sich die FCB-Bosse bereits über die Vertragssituation des Rumänen sowie über weitere Transfer-Details. Zuerst hatte darüber das rumänische Portal gsp.ro berichtet.

Tottenham und Napoli als Konkurrenten

Der 21-Jährige stand in der laufenden Saison in allen 19 Serie-A-Spielen für Genua volle 90 Minuten lang auf dem Platz und wusste dabei zu überzeugen. Nach Sky Informationen hat der zwölffache rumänische Nationalspieler auch das Interesse von einigen Topklubs auf sich gezogen, wobei Tottenham sowie Napoli aktuell die konkretesten Optionen für den Verteidiger sind. Genua soll eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro plus zusätzlichen Bonuszahlungen fordern.

Neben Dragusin, der beim Serie-A-Klub noch einen gültigen Vertrag bis 2027 hat, wurden in den zurückliegenden Tagen auch eine Reihe weiterer Namen beim Rekordmeister gehandelt. Während der FC Bayern nach Sky Infos mit Eric Dier bereits eine mündliche Einigung erzielt hat, haben die Münchner auch PSG-Star Nordi Mukiele auf ihrem Zettel. Ein Transfer von Trevoh Chalobah (FC Chelsea) ist dagegen kein Thema mehr.

(Florian Plettenberg / skysport.de)

Bild: Imago